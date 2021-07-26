DSP Genel Başkanı Aksakal: Seçim barajının değişmesi ile üçüncü, dördüncü ittifaklar olabilir

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki defa görüştü. Son olarak Aksakal, Erdoğan ile birlikte Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümü etkinliklerine katıldı. DSP’nin son yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın adaylarının karşısına aday çıkarması da Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin eleştirilerine neden olmuştu. Bu gelişmeler, ‘DSP Cumhur İttifakı’na katılacak’ iddialarını beraberinde getirdi. Resmi olarak 'şimdilik' bir ittifak içinde yer almayan DSP’nin, ittifaklara bakış açısını Sputnik’e değerlendiren Aksakal, ittifak tekliflerine açık olduklarını söyledi.

‘Cumhurbaşkanı ile görüşmem neden yadırganıyor’

Yüzde 10 barajı değişmedikçe DSP olarak ittifaklara kapalı olma gibi bir duruşlarının olamayacağını belirten Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İktidar partisi AK Parti bile ittifak için, ana muhalefet partisi CHP de ittifak yapısını güçlendirmek için çalışıyorsa DSP’nin bir ittifak içerisinde yer alma stratejisi gütmesi asla yadırganmamalı. Bu, Türkiye’deki siyasi rejimin bir zorunluluğu. Henüz ortada bir seçim süreci, ittifakla ilgili görüşme yok. Ama bir siyasi partinin genel başkanın, ülkeyi yöneten cumhurbaşkanı ile görüşmesi neden yadırganıyor, onu anlamış değilim.”

‘Üçüncü, dördüncü ittifaklar olabilir’

İttifak görüşmeleriyle ilgili 2018 seçimlerini hatırlatan Aksakal, o dönemde CHP’nin DSP, BTP ve Vatan Partisi’ni ittifaka davet etmediğini ileri sürdü. Aksakal, “Bu iş davetle oluyor, ‘ben katılıyorum’ demekle katılım olmuyor. Önümüzdeki günlerde seçim barajının değişmesi ile üçüncü, dördüncü ittifaklar olabilir. Bizi şimdiden bağlayıcı bir noktada olmanın anlamlı olmadığını düşünüyorum” değerlendirmesi yaptı.

‘Biz olsak dış politikada aynı adımı atardık’

Şu anda Cumhur İttifakı’nın ya da Millet İttifakı’nın 'ortağı olmayı gerektirecek siyasi bir zemin bulunmadığını' ifade eden Aksakal, hükümetin dış politikada attığı adımları ise desteklediklerini belirtti.

Aksakal, “Cumhurbaşkanın yönettiği hükümetin özellikle dış politikaya yönelik son beş-altı yıldır almış olduğu kararların neredeyse tamamına yakını, DSP’nin iktidarda olduğunda alacağı kararlarla aynı” ifadelerini kullandı.

‘Meclis’in açılmasıyla siyasetin ısınacağını düşünüyorum’

TBMM’nin açılmasından sonra seçim yasasında değişikliğin gündeme geleceğini aktaran Aksakal, böylece siyasetin de ısınacağını kaydetti. Önder Aksakal, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Meclis’in açılması ile birlikte seçim yasasında değişiklik yapılması sonrasında siyasetin ısınacağını düşünüyorum. İşte o zaman ittifaklar konusu gündeme gelecektir. Partilerin yetkili kurulları var. Burada bunlar değerlendirilir, parlamentoda en güçlü şekilde partiyi temsil edebileceğimizi, bunu hangi yapıyla gerçekleştireceğimiz değerlendirdikten sonra bir karar verilecektir.”

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