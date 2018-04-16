Kıbrıs’ta Akıncı ile Anastasiadis 9.5 ay sonra ilk kez görüşecek

Anastasiadis'in Şubat 2018'de seçimi kazanması ve ikinci dönemine başlamasının ardından gerçekleşecek bu ilk buluşmanın bulunduğu yere, basın alınmayacak.
Konuya ilişkin çeşitli açıklamalarında, yemeğin bir durum değerlendirme toplantısı olacağını, tarafların birbirini dinlediği ve kendini anlatacağı bir görüşme olacağını vurgulayan Mustafa Akıncı, görüşmenin, müzakerelerin başladığı anlamına gelmediği ve başlayacak olsa bile sürecin Crans Montana'da kaldığı noktadan aynen devam etmeyeceğine işaret ediyor.
Kuzey Kıbrıs'ta 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir yıla yakın kesintiye uğrayan müzakereler, Akıncı'nın seçilmesinin hemen sonrasında başlamış ve yoğun bir sürecin ardından önce Cenevre'de başlayan, sonra Crans Montana'da devam eden Kıbrıs sorununun iki kurucu devlet temelinde federal bir çözümle sonlandırılmasını hedefleyen ve garantörlerin de katıldığı Beşli Konferans'ın sonuçsuz kapanmasıyla kopmuştu.
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