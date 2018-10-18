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17:37 18 Ekim 2018
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    Barbaros Hayrettin Paşa gemisi

    Doğu Akdeniz'de Türk araştırma gemisine Yunan tacizi

    © AA /
    Doğu Akdeniz
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    Doğu Akdeniz'de çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinin Yunanistan'a ait bir fırkateyn tarafından taciz edildiği belirtildi. Türkiye, "Yunanistan'a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz" uyarısında bulundu.

    Doğu Akdeniz'de çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisini taciz eden Yunanistan'a ait fırkateyn, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından engellendi.

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    AA'nın aktardığı habere göre, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi, dün akşamdan itibaren, Doğu Akdeniz'de önceden ilan edilen Türkiye'ye ait Güzelyurt Araştırma Sahası'nda çalışmalarına başladı.

    Gemi, sabah saatlerindeki çalışmaları sırasında, Yunanistan'a ait fırkateyn tarafından taciz edildi. Bunun üzerine, bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar, araştırma gemisini uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı olarak taciz eden Yunan gemisinin faaliyetini önledi.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Barbaros Hayreddin Paşa gemisi tarafından Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında bu sabah itibarıyla yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta dün yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir. Yunanistan'ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi, ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır" ifadesine yer verildi.

    Türkiye'nin kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, "Bu vesileyle Yunanistan'a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz" ifadesi kullanıldı.

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    Etiketler:
    taciz, fırkateyn, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan, Türkiye, Doğu Akdeniz
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