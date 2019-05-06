Kıbrıs'taki seri katilin kurbanlarından birinin daha cesedi bulundu

Rum polis yetkilileri, Kıbrıs'ta Mitsero bölgesindeki Kırmızı Göl'de yapılan aramalarda, bavul içerisinde bir cesede rastlandığını ve Metaksas'ın öldürdüğünü itiraf ettiği 7 kişiden 5'nin cesedinin bulunduğunu açıkladı.
Metaksas'ın öldürdüğü diğer kadınların arama çalışmaları devam ediyor.
'Orestis' lakaplı seri katil zanlısı Metaksas, 14 Nisan'da Mary Rose Tiburcio adlı Filipinler vatandaşı kadının cesedinin, Lefkoşa'nın 32 kilometre batısındaki bir maden göletinde bulunmasının ardından başlatılan cinayet soruşturmasında gözaltına alınmıştı.
Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Anou olduğu sanılan bir kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu. Son olarak Asyalı olduğu tahmin edilen dördüncü kadının cesedine ise Kırmızı Göl'de rastlanmıştı.
Rum yönetimi, adada ilk kez karşılaşılan seri katil cinayetlerinin aydınlanması için İngiliz uzmanlardan yardım istemişti.
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