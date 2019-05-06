Kıbrıs'taki seri katilin kurbanlarından birinin daha cesedi bulundu

Rum polis yetkilileri, Kıbrıs'ta Mitsero bölgesindeki Kırmızı Göl'de yapılan aramalarda, bavul içerisinde bir cesede rastlandığını ve Metaksas'ın öldürdüğünü itiraf ettiği 7 kişiden 5'nin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

© AFP 2019 / IAKOVOS HATZISTAVROU Kıbrıs'taki seri katilin bir kurbanı daha ortaya çıktı

Yapılan ilk incelemede, çürümüş halde bulunan cesedin, daha önce aynı yerde cesedi bulunan Rumen Livia Bunea'nın 8 yaşındaki kızı Elena'ya ait olduğu tahmin ediliyor.

Metaksas'ın öldürdüğü diğer kadınların arama çalışmaları devam ediyor.

'Orestis' lakaplı seri katil zanlısı Metaksas, 14 Nisan'da Mary Rose Tiburcio adlı Filipinler vatandaşı kadının cesedinin, Lefkoşa'nın 32 kilometre batısındaki bir maden göletinde bulunmasının ardından başlatılan cinayet soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

© AFP 2019 / STAVROS IOANNIDES Kıbrıs'ı sarsan seri cinayetler sonrası Adalet Bakanı istifa etti

Sorgulanan zanlı, Tiburcio dahil 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Kurbanlar arasında Tiburcio'nun 6 yaşındaki kızı Sierra, Filipinler vatandaşları Arian Palanas Lozano (28) ve Maricar Valdez Arquila, Rumen Livia Bunea ile 8 yaşındaki kızı Elena ve Nepal vatandaşı Kata Anou da yer alıyor.

Kurbanların tamamının, Kıbrıs Rum kesimine çalışmaya gelen göçmen işçi kadınlar olması dikkati çekiyor.

Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Anou olduğu sanılan bir kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu. Son olarak Asyalı olduğu tahmin edilen dördüncü kadının cesedine ise Kırmızı Göl'de rastlanmıştı.

Rum yönetimi, adada ilk kez karşılaşılan seri katil cinayetlerinin aydınlanması için İngiliz uzmanlardan yardım istemişti.