BM: Kıbrıs'taki doğal kaynaklardan her iki toplum da faydalanmalı

Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs ve çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanması gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Dujarric, "Genel Sekreter, gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyor. Hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin tutumumuz değişmedi. Kıbrıs ve çevresinde bulunan hidrokarbondan iki toplumun da faydalanması gerek" dedi.

Sözcü Dujarric, taraflara gerginliğin azaltılması için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs raporunda da Kıbrıs'ta ve çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanması gerektiğini belirtmişti.