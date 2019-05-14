Çipras: Türkiye böyle devam ederse ekonomik yaptırımlar gelebilir

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de euronews muhabirinin sorusu üzerine "Türkiye'yi Kıbrıs'ın egemenlik haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
AB: TÜRKİYE YASA DIŞI UYGULAMALARDAN KAÇINMALI
Mogherini, "Türkiye, Avrupa Birliği'nin gereğine uygun bir şekilde yanıt vereceği ve Kıbrıs'la tam bir dayanışma içinde olacağı her türlü yasa dışı uygulamadan kaçınmalı" şeklinde konuştu.
Türk yetkililer Mayıs ayı başında sondaj çalışmalarına başlayacaklarını, çalışmaların eylül ayına kadar süreceğini duyurmuştu.
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