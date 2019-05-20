Rus elçiden ABD'nin Kıbrıs planlarına tepki: Ada'nın militarize edilmesine karşıyız

Sputnik'e demeç veren Osadçiy, ABD'li senatörlerin Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılmasını öngören bir yasa tasarısı sunmasını değerlendirdi.

Rus diplomat, "Elbette Kıbrıs'ın militarize edilmesine karşıyız. Kıbrıs, kurulduğu günden beri Bağlantısızlar Hareketi'nin bir üyesidir. Bunu takdir ediyoruz. Şu anda Kıbrıs, Avrupa Topluluğu üyesi, bunu anlıyoruz ancak bu küçük adada çok fazla asker var. Bildiğiniz gibi, burada İngiliz üssü var. Bunun yeterli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'AKDENİZ'DE GERİLİMDEN UZAK DURULMALI'

Osadçiy'e Türkiye'nin Kıbrıs ekonomik münhasır bölgesinde yürüttüğü sondaj çalışmaları soruldu.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski ABD: Türkiye'nin Kıbrıs sularında sondaj faaliyeti yürütmesi son derece endişe verici

Gerilimi tırmandırmanın bir çözüm olmadığını kaydeden Osadçiy, "Durumu kötüye götürecek her türlü adıma karşıyız. Görüşmelerin devam etmesinden yanayız ve bunun için sakin bir duruma ihtiyaç var. Gerilim, çözümleri engeller. Bu nedenle, her tarafın Akdeniz'deki duruma zarar verecek adımlardan kaçınması gerektiğini düşünüyoruz" yanıtını verdi.

'S-400 KİMSE İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAYACAK'

Sputnik muhabirinin Osadçiy'e yönelttiği bir diğer soru, "Rusya ve Türkiye arasındaki S-400 anlaşması Yunanistan ve Kıbrıs'ı endişelendirmeli mi?" oldu.

S-400 füze savunma sistemlerini hiç kimse için tehdit oluşturmayan bir savunma silahı olarak niteleyen Osadçiy, "Bu, sadece Türkiye için, Türkiye'nin kendi amaçları için. Bu silahı Türkiye'ye birilerini tehdit etmesi için tedarik etmiyoruz. Bu sistemin sadece Türkiye'yi koruyacağını, başkalarına zarar vermeyeceğini biliyoruz. S-400'ün amacı bu değil. Bu sistemler, saldırı silahı değil. Bundan dolayı, konunun bazı taraflarca abartıldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.