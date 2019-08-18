Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların altına şu yorumda bulundu:
"Yavuz; Karpaz-1 kuyusunda 1 aydır, Fatih; Finike-1 kuyusunda 4 aydır sondajlarına, Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz de 2 yıldır sismik çalışmalara Doğu Akdeniz’de devam ediyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız."
YAVUZ, Karpaz-1 kuyusunda 1 aydır; FATİH, Finike-1 kuyusunda 4 aydır sondajlarına, BARBAROS HAYREDDİN PAŞA gemimiz de 2 yıldır sismik çalışmalara Doğu Akdeniz’de devam ediyor— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 18, 2019
Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız. pic.twitter.com/uVUANWb83K
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