Anastasiadis: Türkiye’nin hak iddialarına karşı tedbirler alacağız

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik hak iddialarına son vermek için mümkün olan tüm diplomatik tedbirler alma niyetinde olduklarını belirtti.

Al-Arabia televizyonunun aktardığına göre, Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır liderlerinin katılımıyla düzenlenen üçlü zirvenin ardından basın toplantısında konuşan Anastasiadis, “Türkiye’nin, Kıbrıs’a ait bölgelerde sondaj çalışmalarıyla ilgili kabul edilemez eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Türkiye’nin hak iddialarına son vermek için tüm diplomatik tedbirler alacağız” dedi.

Mısır’ın başkenti Kahire’de bugün Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan liderlerinin katılımıyla üçlü zirve gerçekleşti. Taraflar, zirve esnasında, enerji işbirliği ile uluslararası ve bölgesel sorunları değerlendirdi.