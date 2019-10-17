Koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeyinde terk ettikleri üssü bombaladı

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kobani yakınlarında konuşlanmış oldukları bir çimento fabrikasını terk etmeleri ardından, burada geriye kalan cephaneliği, tesisin yeniden kullanılamaması adına bombaladı.

ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Myles B. Caggins, Twitter açıklamasında, koalisyon personeli ve taktik teçhizatın çekilmesini tabiken F-15 jetlerinin Lafarge çimento fabrikasında yer alan cephane deposunu yok etmek için planlanmış hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Caggins, bu şekilde Kobani'nin güneyinde yer alan söz konusu fabrikadan başkalarının yararlanmasının önüne geçtiklerini söyledi.

On Oct. 16, after all #Coalition personnel and essential tactical equipment departed, two Coalition F-15Es successfully conducted a pre-planned precision airstrike at the Lafarge Cement Factory to destroy an ammunition cache and reduce the facility’s military usefulness. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) October 16, 2019

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ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması ardından Suriye'nin kuzeyinde konuşlanmış olduğu bölgelerden çekilmeyi sürdürüyor. Söz konusu bölgelere, Kürt güçle ile vardıkları anlaşma doğrultusunda Suriye ordusu giriyor.

Söz konusu anlaşma kapsamında Suriye ordusu Menbiç'e girip burada kontrolü eline almıştı. Türk ordusunun da Menbiç yakınlarında mevzilenmiş olmasından dolayı, Rus askeri polisi burada Suriye ve Türk orduları arasında yer alan temas hattında devriye görevi yapmaya başlamıştı