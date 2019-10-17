Koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeyinde terk ettikleri üssü bombaladı

Caggins, bu şekilde Kobani'nin güneyinde yer alan söz konusu fabrikadan başkalarının yararlanmasının önüne geçtiklerini söyledi.
On Oct. 16, after all #Coalition personnel and essential tactical equipment departed, two Coalition F-15Es successfully conducted a pre-planned precision airstrike at the Lafarge Cement Factory to destroy an ammunition cache and reduce the facility’s military usefulness.— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) October 16, 2019
Söz konusu anlaşma kapsamında Suriye ordusu Menbiç'e girip burada kontrolü eline almıştı. Türk ordusunun da Menbiç yakınlarında mevzilenmiş olmasından dolayı, Rus askeri polisi burada Suriye ve Türk orduları arasında yer alan temas hattında devriye görevi yapmaya başlamıştı
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