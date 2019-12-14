Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan 'şırınga çikolataları' toplatma kararı

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 'şırınga çikolataları' toplatma kararı aldı. Şırınga çikolatanın kapağı Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun boğazına kaçarak hayatlarını kaybetmelerine neden olmuştu.

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2 çocuğun ölümüne neden olan ‘şırınga çikolata’ olarak adlandırılan ürünlerin toplatılması kararı aldı.

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçarak nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 'şırınga çikolata' olarak adlandırılan ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba'nın imzasıyla tüm birimlere gönderilen 'ivedi' yazıda, “Ürünlerin toplatılması ve satılmasının yasaklanması kararının alındığı" kaydedildi.

'İvedi' yazı yayımlandı

Yazıda, "Ülkemize de 36 koli ithal edilen Bonart marka creaminjector (kakaolu fındık kreması) ürüne ait ambalajla ilgili Türkiye’de yaşanan üzücü iki olayın ardından Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ürün güvenliği ile ilgili olarak başlatmış olduğu araştırma sonuçlanana kadar söz konusu ürünlerin piyasa ve okul kantinlerinde satışının durdurulması hususunda bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim” ifadelerine yer verildi.