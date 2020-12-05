Türk Dışişleri: Hiçbir yaptırım, Türkiye'nin egemen haklarından feragat etmesini sağlamayacaktır

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaın, "Hiçbir yaptırım, Yunanistan'ın Meis Adası veya 10 deniz mili genişliğinde olduğunu iddia ettiği hava sahası bağlamında Türkiye'nin egemen haklarından feragat etmesini sağlamayacaktır" denildi.