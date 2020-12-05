Türk Dışişleri: Hiçbir yaptırım, Türkiye'nin egemen haklarından feragat etmesini sağlamayacaktır

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yayınladığı makaleye yanıt verildi.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, maksimalist ve hukukdışı deniz sınırı ve hava sahası iddiaları temelinde Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı yaptırımlara zorlamayı hedeflemektedir. Hiçbir yaptırım, Yunanistan'ın Meis Adası veya 10 deniz mili genişliğinde olduğunu iddia ettiği hava sahası bağlamında Türkiye'nin egemen haklarından feragat etmesini sağlamayacaktır. Yunanistan en kısa sürede Türkiye ile ön koşulsuz diyaloğa girmelidir."
https://t.co/S3QLtlsotA pic.twitter.com/tnWLqPIBM4— Turkish MFA (@MFATurkey) December 5, 2020
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