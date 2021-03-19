Evinin üstünde uçurulan drone'a öfkelenip av tüfeğiyle vurdu

Kuzey Kıbrıs'ın Beyarmudu köyünde evinin üstünde uçurulan drone’a öfkelenen Tolga Arslanoğlu, av tüfeği ile drone’a ateş etti.

Arslanoğlu polis tarafından tutuklandı.

Poliste itiraf etti

'Kanunsuz ateşli silah kullanma', 'Kanunsuz patlayıcı madde kullanma' ve 'Meskun mahalde ateş etme' suçlamaları ile hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat maksatlı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Arslanoğlu yargılanıncaya dek serbest bırakıldı.

Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahari'nin haberine göre, olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Bulut mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Tolga Arslanoğlu’nun 17 Mart 2021 tarihinde Beyarmudu’nda bulunan evinin üstünde drone uçurdukları gerekçesiyle evinde bulunan av tüfeği ile drone’a 3 el ateş ettiğini açıkladı. Polise yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını söyleyen Bulut, zanlının poliste itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Bulut, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Tolga Arslanoğlu’nun yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve Kuzey Kıbrıs vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmasına karar verdi.