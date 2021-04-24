Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ın babası hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Rüstem Tatar’ın cenazesi bugün Lefkoşa Kabristanlığı’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları çerçevesinde birinci derece aile yakınlarının katılımıyla defnedilecek.

Cumhurbaşkanımız @ersinrtatar ile konuştum, gözleri duygu dolu şekilde konuştu: “Çoçuklarını çok iyi eğiterek büyüten babamızı kaybettik...” — 𝗦𝗲𝗳𝗮 𝗞𝗔𝗥𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗡 (@sefakarahasan) April 24, 2021

​Gazeteci Sefa Karahasan, kişisel Twitter hesabında Tatar ile konuştuğunu aktardı. Buna göre Tatar, "Çoçuklarını çok iyi eğiterek büyüten babamızı kaybettik. Ben Kıbrıs hadiselerinin içinde doğdum ne öğrendiysem babamdan öğrendim. Milli davaya bağlılığımız, siyasetteki başarımız baba okulundan gelmiştir" dedi.