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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz

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    Doğu Akdeniz
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta katıldığı açılış ve temel atma töreninde "Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da açılış ve temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

    Sözlerinin başında Kuzey Kıbrıs'taki altyapı çalışmalarına değinen Erdoğan, "Kıbrıs'taki 19 belediyemiz ile vatadaşlarımıza yol yapım ve bakım çalışmaları, altyapı hizmetleri, sanayinin desteklenmesi gibi alanlar için 96 milyon liralık bir kaynak aktarılmıştır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs belediyeleri arasında samimi işbirliği ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz" dedi. 

    Türkiye ve Kuzey Kıbrıslı belediyeler arasındaki iletişimden bahseden Erdoğan, "Ülkemizdeki pek çok belediye, Kuzey Kıbrıs'ta yürüttükleri projelerle hem tecrübelerini aktarıyorlar, hem destek veriyorlar. Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz. Mesela Anadolu'dan getirdiğimiz su, adanın iklimine ve geleceğine çok önemli katkı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

    Erdoğan'ın "Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz" ifadesine yer verdiği açıklamasının devamında öne çıkanlar şöyle:

    • "Yavuz çıkarma plajı barış harekatının ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Bu tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve müze gemi, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur. Anıtın yıpranan betonarmesi güçlendirilmiştir.

    'Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor'

    • Milli teknoloji hamlemiz sayesinde donanım ve altyapımızla dijital dönüşüme uyum sağlamakta önemli mesafeler kaydettik. KKTC'nin dijital altyapısının güçlendirilmesi için de gayret gösteriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır. Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız.

    'Maraş eski güzel günlerine kavuşacak'

    • Maraş uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin haklarına halel gelmeyecek şekilde açılarak eski güzel günlerine kavuşacak. Bu yeni aşamada Bilal Ağa Mescidi'ni yeniden ibadete açmanın iftiharını yaşıyoruz. Orijinal yapısı ve mimarisi korunarak çay bahçesi olarak sunulan Havuzlu Park da bunlardan biri. 
    • Kuzey Kıbrıs'ın kalkınması, gelişmesi için birlikte hayata geçireceğimiz projeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Farklı alanlarda Kıbrıs Türkü'ne hizmet edecek bu eser, proje ve temel atmaların hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, ilgili kurumlarımızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarını tebrik ediyorum."

    Erdoğan ayrıca, Lefkoşa'daki yol yapımıyla ilgili olarak Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "Çevre düzenlemesini bitirmediniz galiba. Ben 'yemyeşil olsun' diyorum her taraf" diye seslendi.

     

    Etiketler:
    Altyapı, Proje, Kuzey Kıbrıs, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
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