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    Stephen Hawking

    Stephen Hawking hayatını kaybetti

    © AFP 2018/ JUSTIN TALLIS
    Dünya
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    Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.

    Hawking'in Cambridge'deki evinde bu sabaha karşı yaşamını yitirdiği çocukları Lucy, Timothy ve Robert tarafından bildirildi. Çocukları babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.

    British theoretical physicist professor Stephen Hawking gives a lecture during the Starmus Festival on the Spanish Canary island of Tenerife on September 23, 2014
    © AFP 2018/ DESIREE MARTIN
    Hawking: İnsanoğlu 2600 yılında yok olabilir
    21 YAŞINDA ALS HASTALIĞINA YAKALANDI

    Stephen Hawking 1960’ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking’i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti.

    Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu.

    Hawking, bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında çevresinden ve kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla bugün bilim insanları arasında dünyada en çok tanınan isimdi. Kitapları, 40 dile çevrildi, evrenle ilgili teorik bilgilerini popüler hale getirmek için gereken maddi bağımsızlığı sağlayacak ve Cambridge Üniversitesi’ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuarını geliştirecek kadar çok sattı.

    Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülüyor. Hawking'in hayatı 2015'te gösterime giren 'Her Şeyin Teorisi' adlı filme de konu olmuştu.

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    Etiketler:
    Stephen Hawking
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