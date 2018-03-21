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    Kayıp Malezya uçağı

    'Kayıp Malezya uçağı üzerinde kurşun izleriyle birlikte uydu görüntülerine takıldı'

    © AA/
    Dünya
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    7 Mart 2014'te kaybolan ve hakkında sayısız komplo teorisi ortaya atılan Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Google'ın uydu görüntülerine takıldığı, hatta üzerinde kurşun izlerinin görülebildiği ileri sürüldü.

    Yaklaşık 4 yıldır hakkındaki gizem çözülmeyen kayıp Malezya uçağına ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı. Kaza araştırmacısı McMahon Google Maps'de bulduğu görüntülerle uçağın 'üzerinde kurşun izleriyle birlikte' uydu görüntülerine takıldığını ileri sürdü.

    Malezya Hava Yolları'na ait Boeing 777-200ER tipi yolcu uçağı, 7 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur'dan Pekin seferi için havalanmış, bu kalkıştan bir süre sonra rotasını değiştirerek adeta bilinmeze uçmuştu.

    MH17
    © Sputnik/ Maksim Blinov
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    ÇALIŞMALAR SONLANDIRILMIŞTI

    ​239 yolcusu ile adeta bilinmeze karışan uçağın, Malezyalı yetkililer tarafından düştüğü açıklanmış ancak üzerinden 4 yıl geçmesine ve 300 milyon dolara yakın harcama yapılmış olmasına rağmen bu kaza aydınlatılamayarak 2017 yılının ocak ayında çalışmalar sonlandırılmıştı.

    KAZA ARAŞTIRMACISININ ISRARI

    Avustralyalı tecrübeli bir kaza araştırmacısı olan Peter McMahon ise bu kazayı incelemeyi hiç bırakmadı ve dün yaptığı açıklama ile kayıp uçağın yaptığı kazaya ilişkin çok önemli bulgulara ulaştığını duyurdu. McMahon'un Google Maps'de bulduğu ve 2014 yılında çekildiği anlaşılan görüntülere dayandırdığı iddialarına göre kayıp uçak, Hint Okyanusu'ndaki Round Adası yakınlarına düştü.

    ​Google Maps'de yer alan bu kazaya ait görüntüleri de paylaşan Peter McMahon, ayrıca uçakta birçok kurşun izinin bulunduğunu ve bugüne kadar kazanın aydınlatılamamış olmasının sebebinin de bu kurşun izlerinden kaynaklanabileceğini iddia etti.

    YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA YOK

    Bu açıklamaların ardından Malezyalı yetkililerden yapılmış yeni bir açıklama yok. Soruşturmanın yeniden açılıp açılmayacağı da bilinmiyor. Diğer yandan, artık bu uçağın kesinlikle okyanusa düştüğü ve bugüne kadar belirtilen onlarca farklı komplo teorisinden hiç birine uymadığı da anlaşılmış oldu.

    Etiketler:
    Google Maps, Peter McMahon, Malezya
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