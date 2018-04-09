‘Facebook’taki kişisel veriler Rusya’ya gitmiş olabilir’

NBC News televizyonuna verdiği mülakatta konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Wylie, "Bu (sızdırılan) bilgilere birkaç kişinin erişim hakkı olma riski bulunuyor. Veri toplama sürecini yöneten uzmanın sürekli olarak İngiltere'den Rusya'ya ve aksi yönde seyahat ettiği gerçeği göz önüne alındığında, söz konusu bilgiler Rusya dâhil dünyanın farklı ülkelerinde bulunuyor olabilir" diye konuştu.

Wylie, kişisel bilgilerin sızdırıldığı kullanıcı hesap sayısının 87 milyonu aşmış olabileceğini de ifade etti.