BM Genel Sekreteri: Soğuk Savaş dönemine geri dönüldü

BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Guterres, "Soğuk Savaş, tam anlamıyla geri döndü. Ancak geçmişte gerilimin tırmanması riskini kontrol etmeye yarayan kontrol mekanizmaları artık yok" dedi.

'SURİYE'DE ASKERİ ÇATIŞMA RİSKİ VAR'

Suriye'de topyekün askeri çatışma tehdidi bulunduğu uyarısı yapan Genel Sekreter, bunun nedeni olarak giderek artan gerilime ve uzlaşma yapmanın imkansız olmasına işaret etti.

'DURUMUN KONTROLDEN ÇIKMASINI ÖNLEMELİYİZ'

Bu çerçevede tarafları durumun kontrol altından çıkmasını önleme çağrısı yapan Guterres, bunun BM'nin yükümlülüğü olduğunu vurguladı.