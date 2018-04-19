Salisbury BMGK gündeminde: İngiltere, Rusya'nın 47 sorusundan 2'sine yanıt verdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İngiltere'nin talebi doğrultusunda, Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesine ilişkin son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.
'RUSYA'YA KARŞI PROVOKASYON'
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya Salisbury'deki zehirlenme olayında ülkesine İngiltere ve ABD'nin yönelttiği suçlamaları reddederek, hem Salisbury hem de Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah kullanımın Rusya'ya karşı provokasyon olduğunu kaydetti.
'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'
Rusya'nın İngiltere'ye Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili 47 soru yönelttiğini hatırlatan Nebenzya, Londra'nın bu sorulardan sadece 2'sine yanıt verdiğini açıkladı. Nebenzya, daha fazla soruya sahip olduklarını, bundan geri adım atmayacaklarını da vurguladı.
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'OPCW SİNİR GAZINI DOĞRULADI' İDDİASI
Pierce ayrıca konseydeki oturum öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin yardım istediği OPCW de Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinde sinir gazı kullanıldığını doğruladığını ileri sürdü. Rusya'nın sadece kendi yürüttüğü bir soruşmanın sonuçlarına inanmak istediğini savunan Pierce, Rusya'nın zehirlenme olayının arkasında İngiltere'nin olduğu iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey Rusya'da olabilir, Birleşik Krallık'ta olmaz, olmayacak da" yorumunu yaptı.
NEBENZYA YALANLADI
OPCW raporunun kimyasal silah iddialarını doğruladığını iddia eden Pierce'e yanıt veren Nebenzya, "OPCW raporu, İngiliz hükümetinin Skripal'lerin zehirlenmesinde Rusya'nun dahli olduğu yönündeki iddialarına destek olan herhangi bir bilgi içermiyor" dedi.
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