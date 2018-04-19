Salisbury BMGK gündeminde: İngiltere, Rusya'nın 47 sorusundan 2'sine yanıt verdi

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili BM Güvenlik Konseyi'nde oturum düzenlendi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, İngiltere'ye yöneltilen 47 sorunun sadece 2'sine yanıt alabildiklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İngiltere'nin talebi doğrultusunda, Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesine ilişkin son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

'RUSYA'YA KARŞI PROVOKASYON'

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya Salisbury'deki zehirlenme olayında ülkesine İngiltere ve ABD'nin yönelttiği suçlamaları reddederek, hem Salisbury hem de Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah kullanımın Rusya'ya karşı provokasyon olduğunu kaydetti.

Nebenzya, İngiliz yönetiminin herhangi bir kanıt sunmak konusundaki sessizliğini koruduğunu vurguladı ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı enformasyon savaşına giriştiğini kaydetti.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Rusya'nın İngiltere'ye Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili 47 soru yönelttiğini hatırlatan Nebenzya, Londra'nın bu sorulardan sadece 2'sine yanıt verdiğini açıkladı. Nebenzya, daha fazla soruya sahip olduklarını, bundan geri adım atmayacaklarını da vurguladı.

İNGİLTERE: 10 GÜN İÇERİSİNDE YANIT VERECEĞİZ

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise Skripal vakasıyla ilgili olarak Rusya'dan 16 soru yöneltildiğini savunarak, 10 gün içerisinde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) teamülleri çerçevesinde bu sorulara yanıt vereceklerini bildirdi.

'OPCW SİNİR GAZINI DOĞRULADI' İDDİASI

Pierce ayrıca konseydeki oturum öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin yardım istediği OPCW de Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinde sinir gazı kullanıldığını doğruladığını ileri sürdü. Rusya'nın sadece kendi yürüttüğü bir soruşmanın sonuçlarına inanmak istediğini savunan Pierce, Rusya'nın zehirlenme olayının arkasında İngiltere'nin olduğu iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey Rusya'da olabilir, Birleşik Krallık'ta olmaz, olmayacak da" yorumunu yaptı.

© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe Rusya: Salisbury Bölge Hastanesi, Skripaller'de kimyasal zehirlenme belirtisi olduğunu teyit etmedi

Pierce, kimyasal saldırlar ister Salisbury ister Duma'da olsun, Rus yetkililerin "umursamaz ve yasa dışı davranışlarını kınadıklarını" dile getirdi.

NEBENZYA YALANLADI

OPCW raporunun kimyasal silah iddialarını doğruladığını iddia eden Pierce'e yanıt veren Nebenzya, "OPCW raporu, İngiliz hükümetinin Skripal'lerin zehirlenmesinde Rusya'nun dahli olduğu yönündeki iddialarına destek olan herhangi bir bilgi içermiyor" dedi.