Sarkisyan: Soykırım kurbanlarını anma gününe tek bir leke bile düşmemeli

Eski Ermenistan Devlet Başkanı ve eski Başbakan Serj Sarkisyan, tek tek her bir Ermeninin "24 Nisan Soykırım Kurbanlarını Anma Günü"ne tek bir lekenin bile düşmemesi için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini belirtti.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

Geçtiğimiz hafta parlamento tarafından getirildiği başbakanlık görevinden bugün istifa eden Sarkisyan, istifasını sunmadan önce Başbakan Yardımcısı Karen Karapetyan, Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan ve Dünya Ermenileri Ruhani lideri Karekin II başta olmak üzere yetkililerle görüştü.

Sarkisyan, "Her bir Ermeninin, ne yarın ne de geleceğin herhangi bir döneminde 24 Nisan'ın üzerine tek bir lekenin bile düşmemesi için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu tarihte aziz ilan ettiğimiz yurttaşımız olan tüm kurbanları anabilmek için için her şeyi yapacağız" dedi.