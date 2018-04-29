Ermenistan’da muhalif lider devlet başkanıyla ülkedeki durumu görüştü

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan ile görüştüm. Son iç siyasi gelişmeleri ve sorunlara olası çözümleri değerlendirdik" dedi.

© AFP 2018 / KAREN MINASYAN Ermenistan’da muhalifler, iktidar partisinin aday çıkarmama kararına rağmen protestolara devam edecek

Ermenistan parlamentosunda, Paşinyan'ın liderlik ettiği Yelk dışında tüm partiler, 1 Mayıs'ta yapılması planlanan başbakan seçimine aday çıkarmama kararını almıştı. Böylelikle Paşinyan, önümüzdeki seçime tek aday olarak girecek. Ancak muhalif liderinin seçilmesi için 105 vekilin en az 53'ünden ‘evet' oyu alması gerekiyor. Yani Yelk dışında Tsarukyan bloğu ile Taşnak Tsutyun partili vekillerin tümü ile iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'den birkaç vekilin de Paşinyan'a destek vermesi gerekiyor.

Halihazırda parlamentoda Cumhuriyetçi Parti'nin 58, Tsarukyan'ın 31, Yelk'in 9 ve Taşnak Tsutyun'un 7 koltuğu bulunuyor.