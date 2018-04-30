Ermenistan'da başbakanlık için tek aday muhalif lider Paşinyan

Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından ülkenin yeni başbakanı için yarın parlamentoda seçim yapılacak.

© REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan'da protestocuların lideri Paşinyan resmen başbakan adayı oldu

Adaylık için başvuru süresinin dolmasının ardından Ermenistan parlamentosundan yapılan açıklamaya göre seçime tek adayla gidiliyor.

Başkent Erivan'da muhalifleri sokağa çıkararak 17 Nisan'da başbakan seçilen Serj Sarkisyan'ın 23 Nisan'da istifa etmesini sağlayan protestoların lideri Nikol Paşinyan, seçime tek aday olarak girecek.

Paşinyan, lideri olduğu Çıkış İttifakı Grubu (Yelq) partisinden aday gösterilmişti.

İKTİDAR PARTİSİNDEN OY ALMASI GEREKİYOR

© REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan'da muhalif lider Paşinyan bir partiden daha destek garantisi aldı

105 sandalyeli parlamentoda Paşinyan'ın başbakan seçilmek için 53 oy alması gerekiyor. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'in (ECP) 58 milletvekili bulunması nedeniyle Paşinyan'ın ECP'den en az 6 oy alması gerekiyor.

Halihazırda parlamentoda Cumhuriyetçi Parti'nin 58, Tsarukyan'ın 31, Yelq'in 9 ve ECP'nin eski koalisyon ortağı Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaksutyun'un 7 koltuğu bulunuyor.