Ermenistan'da başbakanlık için tek aday muhalif lider Paşinyan

Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından ülkenin yeni başbakanı için yarın parlamentoda seçim yapılacak.
Başkent Erivan'da muhalifleri sokağa çıkararak 17 Nisan'da başbakan seçilen Serj Sarkisyan'ın 23 Nisan'da istifa etmesini sağlayan protestoların lideri Nikol Paşinyan, seçime tek aday olarak girecek.
Paşinyan, lideri olduğu Çıkış İttifakı Grubu (Yelq) partisinden aday gösterilmişti.
İKTİDAR PARTİSİNDEN OY ALMASI GEREKİYOR
Halihazırda parlamentoda Cumhuriyetçi Parti'nin 58, Tsarukyan'ın 31, Yelq'in 9 ve ECP'nin eski koalisyon ortağı Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaksutyun'un 7 koltuğu bulunuyor.
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