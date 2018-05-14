Nazarbayev: Karadeniz ile Hazar arasında kanal yapalım

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Soçi'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan liderlerinin katılımıyla Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi gerçekleşti.
Nazarbayev, "Karadeniz ve Hazar Denizi'ni su yoluyla birleştirme fırsatını sağlayacak ‘Avrasya' kanalının yapımı da umut verici proje olur" dedi.
Ayrıca Nazarbayev, Rusya ve Kazakistan üzerinden Avrupa'yı Asya'ya bağlayacak yüksek hızlı otoyolun yapımı olasılığını araştırmayı da önerdi.
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