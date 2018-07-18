Kırgızistan, Erdoğan’ı bekliyor

Abdıldayev, "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Türkiye Cumhurbaşkanı yemin törenine katılmasının ardından başlayan ikili müzakereler sonucu Türk liderinin eylül ayında Bişkek ziyaretiyle ilgili ön anlaşmaya varıldı" dedi.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında birkaç ikili belgenin imzalanmasının beklendiğini belirten Abdıldayev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son hesap döneminde, siyasi temaslarda yüksek hareketlilik ve Rusya'ya yönelik ticaret ve ekonomi alanlardaki işbirliğinin etkinleşmesi gözlemdi. Üst düzeydeki müzakereler sonucu ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ulusal ekonominin Avrasya Ekonomik Birliği şartlarına uyumunu öngören projelerin, görevlerin tamamlanması yönünde somut talimatlar verildi".

Kırgız bakan, önümüzdeki 2 ayda, önümüzdeki eylül ayında yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Keneşi (TDKÜİK) Zirvesi ve 3. Dünya Göçebe Oyunları için hazırlıkların yapılacağını kaydetti.