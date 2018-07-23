NATO gemileri Odessa limanında

Ukrayna Deniz Kuvvetleri basın dairesinin Facebook sitesinden yaptığı açıklamada, "NATO'nun 2. Daimi Deniz Görev Grubu (SNMG2) ve 2. Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG2) gemileri Odessa limanına giriş yaptı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hollanda donanmasına ait De Ruyter fırkateyni, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Fatih fırkateyni, Romanya'ya ait Regele Ferdinand fırkateyni, Alman Rhein destek gemisi, Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Anamur ve Romanya'nın mayın avlama gemisi Lupu Dinescu olmak üzere toplam 6 geminin Odessa'ya giriş yaptığı kaydedildi.

Söz konusu gemilerin Karadeniz'de Ukrayna Deniz Kuvvetleri ile birlikte geçiş tatbikatı (PASSEX) düzenleyecekleri kaydedildi.

ortak yürüttüğü ve geçtiğimiz hafta sona eren Sea Breeze-2018 tatbikatına toplam 19 ülkeden binlerce asker, ayrıca ABD, Türkiye, Bulgaristan ve Ukrayna'dan yaklaşık 30 gemi katılmıştı.