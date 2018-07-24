Putin’den Yunanistan’a orman yangınları ölümleri nedeniyle taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopulos ve Başbakan Aleksis Çipras’a gönderdiği mesajda orman yangınlarının yol açtığı kayıplarla ilgili başsağlığı diledi.

© REUTERS / Costas Baltas Yunanistan'daki orman yangınlarında ölen kişi sayısı 74 oldu

Yunanistan'da geçtiğimiz gün, büyük kısmı başkent Atina ve çevresini kapsayan Attika bölgesinde olmak üzere birkaç büyük orman yangını çıktı. Yangınlarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yunanistan'a birkaç gündür 40 dereceyi geçen sıcaklık hüküm sürüyor. Şiddetli rüzgar durumu daha da kötüleştiriyor ve itfaiyecilerin işini zorlaştırıyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos ve Yunanistan Başbakanı Çipras'a gönderdiği mesajda Yunanistan'ın birçok bölgesini kapsayan orman yangınlarının trajik sonuçlarıyla ilgili başsağlığı diledi"

Rusya'nın tüm içtenlikle kardeş halkın üzüntüsünü paylaştığını ifade eden Putin, ölenlerin ailelerine sempati ve destek sözlerini iletirken yaralılara acil şifalar diledi.