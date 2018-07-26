BMGK, Kıbrıs’taki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı

UNFICYP'in görev süresinin 31 Ocak 2019'a kadar uzatılmasını öngören tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

BM Güvenlik Konseyi Başkanı Olof Skoog, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararda ayrıca tüm taraflara ''siyasi irade ortaya koymaları'' ve ''süreci hızlandırmaları'' çağrısında bulunulduğunu söyledi.

Skoog, tasarının kabul edildiği toplantıdan önce Rum ve Türk temsilcileriyle görüştüğünü, tarafların BMGK taleplerinin uygulanmasına bağlılıklarını teyit ettiğini belirterek, "Misyonun yetki süresinin uzatılacağı kararı alındı" dedi.