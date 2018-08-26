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    A British Royal Air Force Eurofighter Typhoon fighter jet is seen on the tarmac at the British airbase at Akrotiri, near Cyprus' second city of Limassol on December 3, 2015

    İngiliz savaş jetleri Rus uçaklarına ‘eşlik etmek’ için yine havalandı

    © AFP 2018 / IAKOVOS HATZISTAVROU
    Dünya
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    İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), Eurofighter Typhoon avcı uçaklarının bu sabah Karadeniz hava sahasında iki Rus uçağına eşlik ettiğini duyurdu.

    Yapılan açıklamaya göre İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon avcı uçakları, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Be-12 deniz devriye uçağının ve An-26 nakliye uçağının yaklaşması nedeniyle Romanya'daki hava üssünden havalandı.

    ​Açıklamada, "Bu, NATO hava devriye misyonu çerçevesindeki İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait avcı uçaklarının, Rus uçaklarının kışkırtıcı hareketlerini önlemek ve Romanya ile örgütteki (NATO) müttefiklerini desteklemek için bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri üçüncü eylem" ifadelerine yer verildi.

    'RUS UÇAKLARI, ROMANYA'NIN HAVA SAHASINA GİRDİ'

    Rus Su-35 savaş uçağı
    United Aircraft Corporation
    Rus büyükelçilik: İngiliz uçaklarının Rus uçağına eşlik etmesi provokatif bir adım
    Bununla birlikte İngiliz uçaklarını kullanan pilotlardan biri, iki Rus uçağının Romanya'nın hava sahasına girdiğini ileri sürdü. Pilot, yakınlaşmayı ‘her iki tarafın da güvenli bir şekilde ve profesyonelce' yaptığını söyledi.

    Geçen gün İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz savaş uçaklarının Karadeniz hava sahasında Rus uçağına eşlik ettiklerini açıklamıştı.

    Bu açıklamanın üzerine Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, İngiliz savaş uçaklarının Karadeniz'de Rus uçağına eşlik etmesinin provokatif bir eylem olduğunu belirtmişti.

    Rusya Savunma Bakanlığı ise, Karadeniz Filosu'na ait uçakların uluslararası hava sahası kullanma kurallarına titizlikle uyduklarını duyurmuştu.

    Etiketler:
    Eurofighter Typhoon, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), Rusya, İngiltere
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