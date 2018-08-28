Nestle'den Starbucks'la 7.1 milyar dolarlık anlaşma

Nestle, 7,1 milyar dolar ödeyerek Starbucks markalı kahve ürünlerini küresel dağıtım ağına dahil etti.

© REUTERS / Mohammad Khursheed Starbucks'tan plastik yasağı

İsviçreli gıda şirketi Nestle, Starbucks'la yaptığı 7.1 milyar dolarlık anlaşmanın detaylarının tamamlandığını duyurdu.

Nestle'den yapılan açıklamada, şirketin, söz konusu anlaşmayla Starbucks markalı kahve ürünlerini satma hakkına sahip olduğu belirtildi.

500 ÇALIŞAN NESTLE'YE GEÇECEK

Dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketlerinden olan Nestle, anlaşma kapsamında, Starbucks ürünlerini küresel dağıtım ağına dahil edecek. 500 Starbucks çalışanı da Nestle'ye geçecek.

Nestle, anlaşma ile Starbucks markasının güçlü olduğu Kuzey Amerika'da satışlarını artırmayı hedefliyor.