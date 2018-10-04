AGİT ve BM arasında terörizmle mücadele mutabakatı

AGİT ve UNOCT'nin, terörle mücadele, terörün finansmanı, sınır güvenliği ve yönetimi, şiddet içeren aşırılıkların önlenmesi, terörizme karşı yasalara uygun yöntemlerin hayata geçirilmesinin teşvik edilmesi, terör amaçlı internet kullanımının engellenmesi ve hayati önem taşıyan altyapıların korunması gibi ortak öncelikli alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapacağı kaydedildi.
Ayrıca devletlerin talebi doğrultusunda, terörle mücadele konusunda her iki kurumun teknik yardım sağlanması konusunda birlikte hareket edeceği bilgisi de paylaşıldı.
'ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI'
UNOCT Başkanı Voronkov da terörizmle mücadelenin küresel, bölgesel ve ulusal seviyede yürütülmesinin güçlendirilmesi için uluslararası iş birliğinin BM’nin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Şimdi, sahada gerçek bir etki yaratmak için yeni imzalanan mutabakat zaptının uygulamasına odaklanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
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