Rusya ile Hindistan 6 nükleer enerji santrali ünitesinin kurulması konusunda anlaştı

Rosatom yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Taraflar, Hindistan'da Rus tasarımı 6 nükleer enerji santrali ünitesi projesinin geliştirilmesi, üçüncü ülkelerdeki işbirliğini genişletme ve nükleer enerji santrallerinin kurulmasının dışında, nükleer enerji için gelecek vaat eden alanlarda işbirliklerini geliştirmek istiyor".
İki taraf arasında imzalanan belgeye göre, nükleer enerji santralinin projesi için yeni sahada Rus tarafı, 'Sudan Suya Güç Reaktörünün ‘3+' nesil evrimsel tasarımını' sunacak ve Hindistan'daki yerelleşme seviyesini artıracak.
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