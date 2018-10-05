Rusya ile Hindistan 6 nükleer enerji santrali ünitesinin kurulması konusunda anlaştı

Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom'un yaptığı açıklamada Rusya’nın Hindistan’da 6 yeni nükleer enerji santrali ünitesinin kurulması için anlaşmaya varıldığı söylendi.

© REUTERS / Yuri Kadobnov Rusya'yla Hindistan beklenen S-400 anlaşmasını imzaladı

Nükleer enerji alanındaki yeni işbirliği belgesi Delhi'deki 19. Rusya-Hindistan zirvesinde imzalandı. İmzalar Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile Hindistan Atom Enerji Komisyonu Başkanı Kamleş Viyas tarafından atıldı.

Rosatom yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Taraflar, Hindistan'da Rus tasarımı 6 nükleer enerji santrali ünitesi projesinin geliştirilmesi, üçüncü ülkelerdeki işbirliğini genişletme ve nükleer enerji santrallerinin kurulmasının dışında, nükleer enerji için gelecek vaat eden alanlarda işbirliklerini geliştirmek istiyor".

İki taraf arasında imzalanan belgeye göre, nükleer enerji santralinin projesi için yeni sahada Rus tarafı, 'Sudan Suya Güç Reaktörünün ‘3+' nesil evrimsel tasarımını' sunacak ve Hindistan'daki yerelleşme seviyesini artıracak.