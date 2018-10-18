Interpol'den 93 ülkede operasyon: 56 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), 93 ülkede "Lionfish" adı altında düzenlenen operasyonda 56 tondan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 1300 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Interpol'den yapılan açıklamada, 17 Eylül-8 Ekim arasında dünya çapında uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 93 ülkedeki operasyonda 35 ton kokain, 5 ton eroin, 15 ton hint keneviri, 430 bin adet captagon ve 18 milyon adet "Yaba" adı verilen sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda bin 300 kişinin yakalandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Hollanda'da sentetik uyuşturucu hap üretilen gizli bir evin ortaya çıkarıldığı kaydedildi. Operasyonda Brezilya'nın Santos limanından Fildişi Sahili'ne götürülmek üzere gemiye yüklenen 1.2 ton kokain ele geçirildiği açıklandı.

Dünya çapında uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen ilk operasyon olma özelliğini taşıyan "Lionfish"in, Kazakistan, Kolombiya, Romanya, Zimbabve ve Singapur olmak üzere 5 merkezden koordine edildiği belirtildi.

Interpol, dünya çapındaki tüm yerel ağlarının katıldığı operasyonda güvenlikli iletişim sisteminin çalıştırıldığı ve tüm birimlerin operasyonu etkileşim içinde yürüttüğünü bildirdi.