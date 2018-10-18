Alman Bakan Riyad'a ziyaret planını erteledi

© AFP 2018 / Ozan Köse Çin’den ABD ve Batı’nın Kaşıkçı vakasına yaklaşımına çifte standart eleştirisi

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan'a ziyaret planları hakkındaki kararı, ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın soruşturmasına göre vereceğini açıkladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Maas, Çarşamba günü Berlin'de Tunuslu mevkîdaşı Hamis el Cihinavi ile ortak basın toplantısında Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cemal Kaşıkçı vakasının derhal ve eksiksiz bir şekilde aydınlatılması gerektiğini belirten Maas, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Maas, "Ortaya atılan iddiaların ciddi ve rahatsız edici olduğunu söylemek gerekiyor" dedi. Almanya'nın soruşturmayı titizlikle takip edeceğini belirten Maas, "Orada ne olduğunu bilmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'a planlanan ziyaretinin Riyad ile diyalog çerçevesinde düşünüldüğünü ifade eden Alman Dışişleri Bakanı, "Şimdi bekleyeceğiz. Suudi tarafının bir açıklama yapacağı belirtildi. Bu açıklamayı, Suudi Arabistan'a ziyaretin şu aşamada yararlı olup olmadığı konusunda karar vermek için bir fırsat olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.