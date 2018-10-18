Alman Bakan Riyad'a ziyaret planını erteledi

Cemal Kaşıkçı vakasının derhal ve eksiksiz bir şekilde aydınlatılması gerektiğini belirten Maas, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Maas, "Ortaya atılan iddiaların ciddi ve rahatsız edici olduğunu söylemek gerekiyor" dedi. Almanya'nın soruşturmayı titizlikle takip edeceğini belirten Maas, "Orada ne olduğunu bilmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Suudi Arabistan'a planlanan ziyaretinin Riyad ile diyalog çerçevesinde düşünüldüğünü ifade eden Alman Dışişleri Bakanı, "Şimdi bekleyeceğiz. Suudi tarafının bir açıklama yapacağı belirtildi. Bu açıklamayı, Suudi Arabistan'a ziyaretin şu aşamada yararlı olup olmadığı konusunda karar vermek için bir fırsat olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.
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