Dodon: Türkiye’yi örnek alarak ulusal çıkarlarımızı her şeyin üstünde tutacağız

Dodon, Erdoğan’la düzenledikleri ortak basın toplantısında, ulusal çıkarların korunması ve ikili ilişkilerin kurulması ve geliştirmesinde Moldova’nın Türkiyeyi örnek alacağını belirterek şunları söyledi: “Moldova hem Batı, hem Doğu, hem Rusya ve AB ile hem de Türkiye ve ABD’yle dost kalmak istiyor. Ancak, sizin yaptığınız gibi ve bize de örnek olduğu üzere ulusal çıkarlarımızı her şeyin üstünde tutacağız.”
Moldova’nın küçük bir ülke olduğu için bunu başarmasının kolay olmayacağını belirten Dodon, “Ancak sizin örnek alarak bunu başaracağımızdan eminiz. Bu bağlamda desteğinizi umut ediyoruz” dedi.
TÜRKİYE İLE MOLDOVA ARASINDA DOSTANE İLİŞKİLER
'GEÇTİĞİMİZ YIL İKİ ÜLKE TİCARETİ 400 MİLYON DOLARI GEÇTİ'
Moldova Cumhurbaşkanı, ekonomik ilşkiler de dahil olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda iyi olduğuna vurgu yaparak şunları ifade etti: “Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 400 milyon doları geçti. Umarım bu yıl 500 miyon dolara ulaşırız.” Dodon, Erdoğan’la yaptıkları görüşmede, önümüzdeki yıllarda ikili ticaret hacmini bir milyar dolara çıkarmak için çaba göstereceklerini kaydetti. Dodon, iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde bu hedefe ulaşabileceklerini de belirtti.
'ERDOĞAN'LA TÜRK YATIRIMLARINI KONUŞTUK'
Dodon, Türk ortaklarına Moldova’ya yaptıkları mali ve teknik yardım için de teşekkür etti. Moldova Cumhurbaşkanı, Türk ortakların farklı projeler çerçevesinde Moldova’ya 80 milyon dolarlık karşılıksız yatırım yaptığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “7 Nisan 2009’daki darbede yaşanan olaylardan zarar gören ve Moldova’nın simgesi haline gelen Anne ve Çocuk Enstitüsü’nün onarımı ve Gagavuzya’daki diğer sosyal projelere olan teknik destekle beraber sadece bu yıl Türkiye’den 20 milyon dolarlık yardım aldık.”
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