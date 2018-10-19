Dodon: Türkiye’yi örnek alarak ulusal çıkarlarımızı her şeyin üstünde tutacağız

© Sputnik / Miroslav Rotar Erdoğan'ın Moldova ziyaretinde birçok anlaşma imzalandı

Moldova Cumhurbaşkanı, ülkesinde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı’yla yaptığı görüşmeden sonra, ülkesinin ulusal çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak, hem Batı hem de Doğu’yla ilişkilerini geliştireceğini belirtti.

Dodon, Erdoğan’la düzenledikleri ortak basın toplantısında, ulusal çıkarların korunması ve ikili ilişkilerin kurulması ve geliştirmesinde Moldova’nın Türkiyeyi örnek alacağını belirterek şunları söyledi: “Moldova hem Batı, hem Doğu, hem Rusya ve AB ile hem de Türkiye ve ABD’yle dost kalmak istiyor. Ancak, sizin yaptığınız gibi ve bize de örnek olduğu üzere ulusal çıkarlarımızı her şeyin üstünde tutacağız.”

Moldova’nın küçük bir ülke olduğu için bunu başarmasının kolay olmayacağını belirten Dodon, “Ancak sizin örnek alarak bunu başaracağımızdan eminiz. Bu bağlamda desteğinizi umut ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE İLE MOLDOVA ARASINDA DOSTANE İLİŞKİLER

© AA / Murat Kula Moldova lideri Dodon’dan Erdoğan’a Cumhuriyet Nişanı

Moldova ve Türkiye arasında dostane ilişkiler kurulduğuna vurgu yapan Dodon şunları söyledi: “Bu, iki ülke arasındaki ilişkiler için tarihi bir gün. İki ülke arasında stratejik işbirliği konseyi kurmaya karar verdik. Türkiye, Moldova’nın stratejik ortağıdır. Türkiye farklı dönemlerde hem bölge hem de Moldova için önemli roller oynadı, oynuyor ve umarım oynamaya devam edecek.”

'GEÇTİĞİMİZ YIL İKİ ÜLKE TİCARETİ 400 MİLYON DOLARI GEÇTİ'

Moldova Cumhurbaşkanı, ekonomik ilşkiler de dahil olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda iyi olduğuna vurgu yaparak şunları ifade etti: “Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 400 milyon doları geçti. Umarım bu yıl 500 miyon dolara ulaşırız.” Dodon, Erdoğan’la yaptıkları görüşmede, önümüzdeki yıllarda ikili ticaret hacmini bir milyar dolara çıkarmak için çaba göstereceklerini kaydetti. Dodon, iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde bu hedefe ulaşabileceklerini de belirtti.

'ERDOĞAN'LA TÜRK YATIRIMLARINI KONUŞTUK'

Moldova Cumhurbaşkanı ayrıca, Türk yatırımcıların Moldova’daki çalışmalarından memnun olduğunu belirterek, ülkelerinde bin üçyüz Türk şirketinin kayıtlı olduğunu vurguladı. Bu tür yatırımların gelecekte de yapılacağını umut ettiğini söyleyen Dodon, “Biz bugün sayın Erdoğan’la Moldova ekonomisine yatırılan milyarlarca dolarlık Türk yatırımlarını konuştuk” dedi.

Dodon, Türk ortaklarına Moldova’ya yaptıkları mali ve teknik yardım için de teşekkür etti. Moldova Cumhurbaşkanı, Türk ortakların farklı projeler çerçevesinde Moldova’ya 80 milyon dolarlık karşılıksız yatırım yaptığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “7 Nisan 2009’daki darbede yaşanan olaylardan zarar gören ve Moldova’nın simgesi haline gelen Anne ve Çocuk Enstitüsü’nün onarımı ve Gagavuzya’daki diğer sosyal projelere olan teknik destekle beraber sadece bu yıl Türkiye’den 20 milyon dolarlık yardım aldık.”