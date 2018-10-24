Putin ve Trump görüşmesi Finlandiya'ya 5.7 milyon euroya mal oldu

Finlandiya Hükümeti’nin resmi sitesinde yeralan 2018 bütçe değişikliği belgesine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Temmuz'da Helsinki'de yaptıkları görüşme, Finlandiya'nın ulusal bütçesine 5.7 milyon euroya mal oldu.

Belgede, Putin ile Trump’ın Helsinki’de yaptıkları görüşme için polis, sınır muhafızları, savunma güçleri, dışişleri bakanlığı harcamalrı için yaklaşık 5.7 milyon euro harcandığı belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk kapsamlı görüşmeleri 16 Temmuz’da Helsinki de gerçekleşti. İki saate yakın başbaşa görüşen iki lider daha sonra genişletilmiş delegasyonla yedikleri yemekten sonra, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Finlandiya medyasına göre, ülkenin Rus ABD liderlerinin zirvesi için yaptığı harcamalar bunlarla da sınırlı değil. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı da bu zirve için yaklaşık 250 bin avro harcadı. Bu harcamaların geri ödenmesi için bütçede değişiklik yapılmadı.