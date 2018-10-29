ABD, İdlib anlaşmasının uygulanacağına 'inanmıyor'

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR ‘İdlib’deki militanların yüzde 80’i silah bırakarak diyalog başlatmak istiyor’

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu toplantısında konuşan Cohen, "Suriye ve Rusya, Doğu Guta ve İdlib'de gerilimi azaltma anlaşmasının kendilerini bağlamadığını gösterdi. Onların, (Türkiye ile yapılan) bu askeri anlaşmayı ve Suriye'deki temel basit ilkeleri koruyacağına da inanmıyoruz" dedi.

Rusya ve Türkiye'yi İdlib'deki ateşkesi korumaya çağıran ABD'li diplomat, "Rusya, Suriye rejiminin İdlib'de askeri operasyon başlatma yönündeki tüm girişimleri önlemeli. Şam'ın provokasyonları önlenmeli" diye kaydetti.

Sivil vatandaşları insani felaketlere karşı korumaya çalışan Beyaz Miğferler gibi örgütlere yönelik suçlamalara son verilmesi gerektiğini savunan Cohen, "Şimdi Suriye'de kimyasal silah kullanan taraf Suriye rejimidir" iddiasında bulundu.