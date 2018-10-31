'Suudi Arabistan, Kaşıkçı konusunda sorulara cevap vermedi'

ABD'nin Washington Post gazetesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin sorulara Suudi Arabistan hükümetinin henüz cevap vermediğini hatırlatarak, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin haberlerin de artık gazetelerin ilk sayfalarında yer almadığına dikkati çekti.

Washington Post gazetesinde "Yazı İşleri Kurulu" imzasıyla yayımlanan yazıda, Suudi Arabistan'ın, İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında sessizliğini koruduğuna vurgu yaptı.

Yazıda, "Sorulara cevap vermek yerine, Suudi Arabistan hükümeti ve Trump yönetimindeki ortakları sessizliğe büründü. İlgili haberler de şimdi gazetelerin ilk sayfasında yer almıyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Kaşıkçı olayına ilişkin ses kayıtlarına sahip olduğuna değinilen yazıda, bu kayıtların ABD istihbarat örgütleriyle de paylaşıldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olaya ilişkin konuşmasında "Kaşıkçı nerede?", "Emri kim verdi?" sorularına dikkat çekilen yazıda, "Suudiler bu soruların cevaplarını biliyor ve muhtemelen Trump da biliyor. Suudi Arabistan uzmanları böyle bir olayın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emri olmadan gerçekleşemeyeceğini düşünüyor" yorumu yapıldı.

Washington Post Yazı İşleri Kurulu ayrıca, Kaşıkçı'nın ölümü hakkında Türkiye'de temaslarda bulunan CIA Direktörü Gina Haspel ve diğer ABD üst düzey yetkililerinin Kongre üyelerine açıklama yapması yönünde çağrıda bulundu.