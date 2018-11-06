Belarus lideri Lukaşenko’nun eski uçağı açık artırmaya çıkarıldı

1995 yapımı EW-85815 sayılı yolcu uçağı, 5 Aralık günü Minsk havalimanında görücüye çıkarılacak.

Diğer yandan Belavia havayolu şirketi, uçağın Lukaşenko tarafından kullanıldığına dair bilgiyi doğrulama veya yalanlama hakkına sahip olmadıklarını bildirdi.

Şirketten Sputnik Belarus'a yapılan açıklamada, "Biz sadece açık artırmaya çıkarılan uçağın özellikleriyle ilgili bilgi verebiliriz" dendi.

2 milyon dolar fiyatla başlayacak açık artırmaya, fiyatın yüzde 10'unu depozito veren yerli ve yabancı şirketler ve vatandaşların katılabileceği belirtildi.