Ukrayna: Türkiye ile serbest ticaret bölgesine yönelik müzakereleri bu yıl tamamlamalıyız

Bakanlar kurulu toplantısında konuşan Groysman bugün "Eski, ancak yeni bir görevimiz var: Türkiye ile olan müzakereleri bu yıl en kısa zamanda tamamlamak. Neredeyse bitiş çizgisindeyiz" dedi.

Groysman taraflar arasında siyasi anlaşmanın halihazırda olduğunu, ancak teknik konular üzerinde çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Ukrayna ile Türkiye, daha önce serbest ticaret bölgesi anlaşması kurulmasına yönelik müzakereleri 2016 sonunda ya da 2017 yılında tamamlama konusunda anlaşmıştı. Ancak vergilerle ilgili bir anlaşmazlık yüzünden süreç ertelenmişti. Kiev, tarım ürünlerinde vergi iptali olmayan bir serbest ticaret bölgesinin bir anlamı olmadığını belirtmişti.