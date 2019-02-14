NATO, Karadeniz’deki varlığını genişletmeye çalışıyor

Stoltenberg, NATO Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak ile gayri resmi kahvaltı sırasında çok iyi bir sohbet gerçekleştirdiklerini bildirerek, "Tüm NATO üyeleri, politik ve pratik olarak Ukrayna'ya destek veriyor. Başka ne yapabiliriz, bu konuya bakıyoruz. Çeşitli güven fonlarımız, siber güvenlik alanındaki destek, Karadeniz bölgesindeki işbirliğimiz var. Birkaç gün sonra NATO gemilerinin katılımıyla tatbikatın başlayacağı Karadeniz'deki varlığımızı genişletme olasılığını da görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "NATO, Ukrayna'ya destek kapsamında şimdiden deniz, hava ve karadaki varlığını önemli ölçüde artırmış durumda" diye kaydetti.