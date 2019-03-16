Yeni Zelanda saldırganının Türkiye ziyareti netleşiyor: İzmir'e gitmiş

Yeni Zelanda'da cami saldırılarını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın Türkiye'de bulunduğu dönemde İzmir'i de ziyaret ettiği tespit edildi.

İzmir polisi, Tarrant'ın Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'ne gittiğini belirtti.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre polis tarafından yapılan araştırmalarda, saldırganın gittiği tüm yerler ve irtibat halinde bulunduğu kişilerin tespit edildiği ve inceleme altına alındığı dile getirildi.

İKİ KEZ TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Türk yetkililer, Brenton Tarrant'ın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında olmak üzere toplam 43 gün boyunca Türkiye'de bulunduğunu saptamıştı. Saldırganın bu sürede Türkiye'de kimlerle bağlantı kurduğu araştırılıyor.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov da Tarrant'ın geçen yıl 9-15 Kasım'da ülkedeki bazı tarihi yerleri gezdiğini açıklamıştı.

Tzatzarov, saldırganın 2016 yılında da Balkanlar'ı gezdiğini, Sırbistan ve Karadağ'ı ziyaret ettiğini söylemişti.