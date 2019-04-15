Assange'dan sonra bu kez kedi James 'casuslukla' suçlandı, WikiLeaks tepki gösterdi

WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, Assange’ın sığınma iznini kaldırarak tutuklanmasına neden olan Ekvador’un dikkati başka yöne çekmek istediğini belirtti.
Hrafnsson, “Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ve çetesi bu utanç verici ihracı geçiştirmeye çalışıyor” dedi.
Hrafnsson, iddiaları ‘gerçek üstü bir şekilde budalaca’ diye niteledi.
Demented stories about Assange are now being spread by president Lenin Moreno and his mob to brush over the disgraceful expulsion. Moreno claims Assange hacked his phone, and Ambassador tells Daily Mail he might have trained the embassy cat to spy. This is surreally idiotic pic.twitter.com/2QDxqzXxT8— Kristinn Hrafnsson (@khrafnsson) 13 Nisan 2019
MARCHAN: TÜM ODALARA GİREBİLİRDİ
Londra'daki Ekvador Büyükelçisi Jaime Marchan ise Assange'ın kedisi James'in üzerindeki bir cihazla tüm odalara girebileceğini öne sürdü.
Marchan, “Tüm odalara girebilirdi. Bizi gözetlemek için bir cihaz taşıyabileceğinden şüphelendik” dedi.
'EKVADOR HALKI, PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME TALEP ETMELİ'
Sosyal medya kullanıcıları da Ekvadorlu yetkililerin akıl sağlığının yerinde olmadığını savundu, “Ekvador halkı psikolojik değerlendirme talep etmeli” yorumunu yaptı.
Bazı kullanıcılarsa iddiaları daha ciddiye aldı, CIA’in casusluk operasyonlarında kedileri kullandığını hatırlattı.
A spying cat??— FreeJulian (@FreeThree333) 13 Nisan 2019
It seems clear that @Lenin is too mentally unstable and unfit to hold any position in office. The people of #Ecuador should demand a psychological evaluation on him. #LocoLenin
'KEDİ KURTARILDI'
Assange’in tutuklanmasından sonra kedisi James’in durumu merak konusu olmuştu.
Avustralyalı aktivist ve aynı zamanda Assange'ın avukatı olan Carlos Poveda, "En azından kedi kurtarıldı. Evet, teslim edildi. Elçilikten haftalar önce ayrıldı" demişti.
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