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16:10 21 Mayıs 2019
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    Kanada marihuanalı yiyecek satışını yasal hale getiriyor

    © AFP 2019 / Chris Roussakis
    Dünya
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    Büyüyen pazardan daha fazla pay almak isteyen Kanada hükümeti, marihuana satışı kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Kararın özellikle çocuklar için risk yaratacağı belirtiliyor.

    Sperm
    © AFP 2019 / Henning Bagger
    Marihuana spermde genetik değişikliklere yol açıyor
    Kanada hükümeti, bilim insanlarının uyarılarına rağmen marihuananın yenilebilir formlarını da yasal hale getirmeye hazırlanıyor. İnsan sağlığı üzerinde kanıtlanmış herhangi bir olumlu etkisi olmadığı, zararlarının ise henüz tam olarak anlaşılmadığı belirtilen marihuanayı sigara şeklinde tüketmek ülkede bir süredir yasal. Kanada’nın ikazları göz ardı ederek, yenilebilir marihuana pazarında şirketlerine yer açmak istediği belirtiliyor.

    Yeni düzenlemeyle marihuanalı şekerleme, kek, kurabiye gibi yiyecekleri satmak Ekim 2019’dan itibaren suç kapsamı olmaktan çıkacak ve pazarla ilgili yasal düzenleme yapılacak.

    PAZAR 4.1 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

    Marihuananın 'tedavi amaçlı' kullanımının yasal olduğu ABD’de, bu uyuşturucunun yenilebilir formları, pazarın yüzde 12 ila 15'ini oluşturuyor. Kanada'da, içinde marihuana barındıran yenilebilir ürünlerin satışının 2022 yılına kadar 4.1 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

    Sağlıkçılar ve toplumun bir bölümü ise atılacak adım konusunda oldukça endişeli. Sakızlar, şekerlemeler, unlu mamuller gibi çocuklara hitap eden marihuanalı yenilebilir gıdaların, çocukların uyuşturucuya maruz kalma riskini artırabileceği düşünülüyor.

    Marihuana etkisi altında trafiğe çıkan sürücülerin, daha güçlü bir tür olan yenilebilir marihuanayı tüketmeleri halinde, başkalarının hayatını ciddi şekilde tehdit edebilecekleri belirtiliyor.

    YİYECEK OLARAK ALINDIĞINDA ETKİSİ DAHA UZUN SÜRÜYOR

    Marihuana lolipopu
    Twitter
    Marihuana lolipopu yiyen adam, korkunç halüsinasyonlar görerek kalp krizi geçirdi
    Bilim inşalarına göre, marihuana yiyecek gibi tüketildiğinde vücutta daha geç ancak daha uzun süren bir etki yaratıyor. Uyuşturucunun pişirilerek tüketilmesinin kalp hastalıkları bulunan kişilerde ölümle dahi sonuçlanabileceği belirtiliyor.

    Kanada Kardiyoloji Dergisi’nde Şubat 2019’da yayımlanan bir makaleye göre, stabil durumdaki bir kalp hastası, arkadaşının 'uyumaya yardımcı olduğu' ve 'ağrıları hafiflettiği' iddiasıyla tavsiye ettiği marihuanalı lolipopu yedikten sonra dehşet verici halüsinasyonlar görmeye başlayarak kalp krizi geçirdi.

    Ülkede son yapılan araştırmaya göre, marihuananın yasallaştırılması konusunda istekli olan Kanadalıların sayısında düşüş yaşanıyor.

    Etiketler:
    tedavi, Uyuşturucu, satış, yasa, Yiyecek, Marihuana, Kanada
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