Kanada marihuanalı yiyecek satışını yasal hale getiriyor

Yeni düzenlemeyle marihuanalı şekerleme, kek, kurabiye gibi yiyecekleri satmak Ekim 2019’dan itibaren suç kapsamı olmaktan çıkacak ve pazarla ilgili yasal düzenleme yapılacak.
PAZAR 4.1 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK
Marihuananın 'tedavi amaçlı' kullanımının yasal olduğu ABD’de, bu uyuşturucunun yenilebilir formları, pazarın yüzde 12 ila 15'ini oluşturuyor. Kanada'da, içinde marihuana barındıran yenilebilir ürünlerin satışının 2022 yılına kadar 4.1 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Sağlıkçılar ve toplumun bir bölümü ise atılacak adım konusunda oldukça endişeli. Sakızlar, şekerlemeler, unlu mamuller gibi çocuklara hitap eden marihuanalı yenilebilir gıdaların, çocukların uyuşturucuya maruz kalma riskini artırabileceği düşünülüyor.
Marihuana etkisi altında trafiğe çıkan sürücülerin, daha güçlü bir tür olan yenilebilir marihuanayı tüketmeleri halinde, başkalarının hayatını ciddi şekilde tehdit edebilecekleri belirtiliyor.
YİYECEK OLARAK ALINDIĞINDA ETKİSİ DAHA UZUN SÜRÜYOR
Kanada Kardiyoloji Dergisi’nde Şubat 2019’da yayımlanan bir makaleye göre, stabil durumdaki bir kalp hastası, arkadaşının 'uyumaya yardımcı olduğu' ve 'ağrıları hafiflettiği' iddiasıyla tavsiye ettiği marihuanalı lolipopu yedikten sonra dehşet verici halüsinasyonlar görmeye başlayarak kalp krizi geçirdi.
Ülkede son yapılan araştırmaya göre, marihuananın yasallaştırılması konusunda istekli olan Kanadalıların sayısında düşüş yaşanıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)