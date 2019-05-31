BM Cenevre Ofisine ilk kadın direktör Rusya'dan

BM'den yapılan yazılı açıklamada, 2013'ten bu yana aynı makamda olan ve görev süresi dolan Michael Moller'in yerine Rus gazeteci ve diplomat Valovaya'nın getirildiği bildirildi.

Danimarkalı Moller, 35 yıllık gazeteci ve diplomat kariyeri olan Valovaya'nın göreve getirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "BM Cenevre Ofisi'nin ilk kadın direktörü olduğu için Valovaya'yı samimiyetle tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, 2013'ten bu yana aynı makamda olan ve görev süresi dolan Michael Moller'in yerine Rus gazeteci ve diplomat Valovaya'nın getirildiği bildirildi.

Danimarkalı Moller, 35 yıllık gazeteci ve diplomat kariyeri olan Valovaya'nın göreve getirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "BM Cenevre Ofisi'nin ilk kadın direktörü olduğu için Valovaya'yı samimiyetle tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.