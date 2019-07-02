BM'den DSG ile 'eylem planı'

AA muhabirine konuşan BM Cenevre Ofisi Genel Direktörünün Basın Sözcüsü Alessandra Vellucci, planın "güvenlik sebeplerinden dolayı kamuoyuna duyurulmadığını" savundu.
Sözcü Vellucci, "Güvenlik nedeniyle sadece birkaç kişinin bu toplantıdan haberi oldu. Gizli tutulmasının tek sebebi bu" dedi.
Geçen yıllarda, BM Cenevre Ofisinde pek çok kez Suriye konulu toplantılar yapıldığının ve "düşman taraflar" katılmasına rağmen bu toplantıların günler öncesinden kamuoyuyla paylaşıldığının hatırlatılması üzerine Vellucci, "her toplantının kendine has özelliği olduğu" karşılığını verdi.
Vellucci, "Bu bir tercih değil. Bu bir güvenlik konusu ve biz de aslında güvenlik tavsiyelerini takip ediyoruz" diye konuştu.
Eylem plana ilişkin BM'nin paylaştığı fotoğraflardan, imza törenine sadece BM Cenevre Ofisinin resmi fotoğrafçısının alındığı anlaşılıyor.
Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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