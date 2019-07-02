BM'den DSG ile 'eylem planı'

AA'nın haberine göre Birleşmiş Milletlerin (BM), DSG ile imzaladığı eylem planının, BM Cenevre Ofisi'nin tatil olduğu cumartesi günü ve sadece birkaç kişinin bilgisi dahilinde imzalandığı bildirildi.

BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba'nın, 29 Haziran'da BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği DSG komutanı Mazlum Abdi ile örgütün ''bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için'' resmi bir törenle imza attığı "eylem planı"nın detayları ortaya çıkmaya başladı.

AA muhabirine konuşan BM Cenevre Ofisi Genel Direktörünün Basın Sözcüsü Alessandra Vellucci, planın "güvenlik sebeplerinden dolayı kamuoyuna duyurulmadığını" savundu.

Sözcü Vellucci, "Güvenlik nedeniyle sadece birkaç kişinin bu toplantıdan haberi oldu. Gizli tutulmasının tek sebebi bu" dedi.

Geçen yıllarda, BM Cenevre Ofisinde pek çok kez Suriye konulu toplantılar yapıldığının ve "düşman taraflar" katılmasına rağmen bu toplantıların günler öncesinden kamuoyuyla paylaşıldığının hatırlatılması üzerine Vellucci, "her toplantının kendine has özelliği olduğu" karşılığını verdi.

Vellucci, "Bu bir tercih değil. Bu bir güvenlik konusu ve biz de aslında güvenlik tavsiyelerini takip ediyoruz" diye konuştu.



Eylem plana ilişkin BM'nin paylaştığı fotoğraflardan, imza törenine sadece BM Cenevre Ofisinin resmi fotoğrafçısının alındığı anlaşılıyor.



Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.