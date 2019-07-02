Meksika Devlet Başkanı orduyu dağıtmak istiyor: Biz barış yanlısı bir ülkeyiz

Meksika basınından La Jornada gazetesine konuşan Obrador, “Bana kalsaydı ordudan kurtulurdum ve onu Ulusal Muhafızlara dönüştürürdüm, Meksika’nın orduya ve ulusun savunmasına ihtiyacı olmayan barış yanlısı bir ülke olduğunu deklare ederdim” dedi.

Bunun politik zorluklarının farkında olduğunu söyleyen Obrador, “Bunu yapamam çünkü buna karşı direnç var. Bir arzu edilen şey vardır, bir de mümkün olan” ifadelerini kullandı.

Dünya çapında Kosta Rika ve Panama gibi iki Latin Amerika ülkesinin de aralarında bulunduğu sadece birkaç ülke ordularını lağvetti.

Meksika ordusu da uluslararası çatışmalara müdahil olmuyor ancak 2007’den uyuşturucu ticaretiyle mücadele etmek amacıyla görev yapıyor.

Obrador tarafından Meksika’da federal emniyetin yerine hayata geçirilen Ulusal Muhafız teşkilatı, federal polis ile askeri inzibat personelinden oluşuyor. Obrador, 70 bin üyesi olan teşkilatı ülke çapına yayılacak 150 bin üyeyle genişletmek istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göç akışı konusunda Meksika’dan daha fazla çaba talep etmesinin ardından teşkilat, ülkenin kuzey ve güney sınırında devriye başladı.