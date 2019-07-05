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    İran'dan İngiltere'ye gözdağı: Tankerimiz bırakılmazsa İngiltere tankerine el koymak 'görevimiz'

    © AFP 2019 / JORGE GUERRERO
    Dünya
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    İran, Cebelitarık açıklarında İngiltere tarafından durdurulan ve el konulan petrol tankerinin bırakılmaması durumunda bir İngiliz petrol tankerine el koymanın 'görev’ olacağını belirtti.

    REFILE - CORRECTING BYLINE Oil supertanker Grace 1 on suspicion of being carrying Iranian crude oil to Syria is seen near Gibraltar, Spain July 4, 2019. REUTERS/Stringer
    © REUTERS / Stringer .
    ABD emretti, Cebelitarık Suriye'ye İran petrolü taşıdığı gerekçesiyle süpertankere el koydu
    İran Devrim Muhafızları komutanlarından Murteza Reza tarafından yapılan açıklamada İngiltere'ye el koyduğu tankeri derhal serbest bırakması çağrısı yapıldı. Reza, tankerin bırakılmaması durumunda bir İngiliz petrol tankerine el koymanın 'İran'ın görevi' olduğunu söyledi.

    MÜRETTEBAT SORGULANIYOR

    Öte yandan alıkonulan tankerdeki mürettebatın ‘şüpheli suçlu’ değil ‘görgü tanığı’ olarak sorgulandığı belirtildi. Polis ve gümrük yetkilileri tarafından yürütülen sorgulamadaki amacın yükün niteliğini ve tankerin varış noktasını belirlemek olduğu aktarıldı.

    Tankerdeki 28 kişilik mürettebatın çoğunluğunun Hindistan, Pakistan ve Ukrayna vatandaşı olduğu da kaydedildi.

    NE OLMUŞTU?

    Oil supertanker Grace 1 is seen near Singapore, in this picture obtained from social media, March 29, 2015. Picture taken March 29, 2015. Tony Hogwood via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
    © REUTERS / SOCIAL MEDIA
    İngiltere Büyükelçisi İran Dışişleri'ne çağrıldı: Tankerimize el koymanız kabul edilemez, Körfez'de gerilimi artırır
    İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetiminin hükümeti, Suriye'ye ham petrol götürdüğünden şüphelenilen ‘Grace 1’ adlı bir tankeri durdurmuş ve yükünü alıkoymuştu.

    Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, geminin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu açıklamıştı. 

    Olayın ardından İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı olayın ardından bakanlığa çağırmıştı.

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından ‘kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu’ savunmuştu.

    Etiketler:
    durdurma, el koyma, Petrol, İran Devrim Muhafızları, Suriye, tanker, Cebelitarık, İngiltere, İran
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