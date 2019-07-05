İran'dan İngiltere'ye gözdağı: Tankerimiz bırakılmazsa İngiltere tankerine el koymak 'görevimiz'

İran, Cebelitarık açıklarında İngiltere tarafından durdurulan ve el konulan petrol tankerinin bırakılmaması durumunda bir İngiliz petrol tankerine el koymanın 'görev’ olacağını belirtti.

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Murteza Reza tarafından yapılan açıklamada İngiltere'ye el koyduğu tankeri derhal serbest bırakması çağrısı yapıldı. Reza, tankerin bırakılmaması durumunda bir İngiliz petrol tankerine el koymanın 'İran'ın görevi' olduğunu söyledi.

MÜRETTEBAT SORGULANIYOR

Öte yandan alıkonulan tankerdeki mürettebatın ‘şüpheli suçlu’ değil ‘görgü tanığı’ olarak sorgulandığı belirtildi. Polis ve gümrük yetkilileri tarafından yürütülen sorgulamadaki amacın yükün niteliğini ve tankerin varış noktasını belirlemek olduğu aktarıldı.

Tankerdeki 28 kişilik mürettebatın çoğunluğunun Hindistan, Pakistan ve Ukrayna vatandaşı olduğu da kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetiminin hükümeti, Suriye'ye ham petrol götürdüğünden şüphelenilen ‘Grace 1’ adlı bir tankeri durdurmuş ve yükünü alıkoymuştu.

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, geminin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu açıklamıştı.

Olayın ardından İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı olayın ardından bakanlığa çağırmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından ‘kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu’ savunmuştu.