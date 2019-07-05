İran'dan İngiltere'ye gözdağı: Tankerimiz bırakılmazsa İngiltere tankerine el koymak 'görevimiz'

MÜRETTEBAT SORGULANIYOR
Öte yandan alıkonulan tankerdeki mürettebatın ‘şüpheli suçlu’ değil ‘görgü tanığı’ olarak sorgulandığı belirtildi. Polis ve gümrük yetkilileri tarafından yürütülen sorgulamadaki amacın yükün niteliğini ve tankerin varış noktasını belirlemek olduğu aktarıldı.
Tankerdeki 28 kişilik mürettebatın çoğunluğunun Hindistan, Pakistan ve Ukrayna vatandaşı olduğu da kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, geminin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu açıklamıştı.
Olayın ardından İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı olayın ardından bakanlığa çağırmıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından ‘kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu’ savunmuştu.
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