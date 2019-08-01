Putin ile Trump telefonda görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD tarafının girişimiyle gerçekleşen görüşme sırasında, ABD liderinin Rusya’ya orman yangınlarına karşı mücadelede yardım teklif ettiği aktarıldı.

Rusya lideri, Trump’a bu kadar özenli davrandığı ve yardım teklif ettiği için içten teşekkürlerini belirtti.

Putin, gerektiğinde ABD’li mevkidaşının teklifinden yararlanacağını dile getirerek, halihazırda Sibirya’da yangınla mücadele için güçlü bir hava grubunun oluşturulduğuna dair bilgi verdi.

Putin, Trump’ın bu adımını, iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkileri onarmanın mümkün olacağının garantisi olarak değerlendirdi.

İki ülke liderleri, temasları sürdürme kararı aldı.