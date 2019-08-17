ABD ile Rusya arasında çıkabilecek nükleer savaş, 10 yıllık 'nükleer kara kışa' yol açabilir

Modelleme için NASA’nın daha önce sunduğu modele göre daha yüksek çözünürlüğü ve uygulama irtifası olan yeni bir şema kullanan uzmanların araştırmasına göre, nükleer silahların kullanılması sonucu meydana gelecek olan yangınlar, atmosfere 147 milyon ton kurumun atılmasına neden olacak. Stratosfer rüzgarlarının etkisiyle bu kurum kitlesi tüm dünya üzerinde yayılarak güneş ışığını engelleyecek.
Uzmanlar, bu is tabakasının hissedilebilir derecede temizlenmeye başlaması için yaklaşık 7 yıl, ışık değerlerinin normale dönmesi içinse daha 3 yıl geçeceğini öngördü.
'KURUM PERDESİ ISININ 8 DERECEDEN FAZLA DÜŞMESİNE YOL AÇACAK'
Araştırmada ayrıca atmosferik etkilerin muson rüzgarlarının çökmesine ve El Nino (Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı iklim değişiklikleri) döngü değişikliğinde önemli bir artışa yol açacağına dikkat çekildi.
Habere göre bu modellemedeki çözünürlüğün yüksek olması, nükleer saldırıları takip eden birkaç yıl boyunca dünya genelinde, eski modellere göre hem daha keskin ısı düşüşlerinin, hem de daha fazla yağış kaybının meydana geleceğini ortaya koydu.
'NÜKLEER KIŞ MEYDANA GELECEK'
“Modeller, ABD ile Rusya arasında meydana gelecek kapsamlı bir nükleer savaşın ardından nükleer kışın meydana geleceğini gösteriyor. Kapsamlı nükleer saldırı, böyle bir saldırıda bulunmaya karar veren ülke için intihar olur” değerlendirmesinde bulunan bilim insanları, iki ülke arasındaki nükleer savaşın tüm dünya için felakete eşdeğer sonuçlar doğuracağını vurguladı ve ekledi:
“Sonuç itibarıyla nükleer silahlara sahip olan tüm ülkelerin nükleer cephaneliklerinin azaltılması ve mümkün mertebe silahsızlanması gerekiyor”.
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