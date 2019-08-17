ABD ile Rusya arasında çıkabilecek nükleer savaş, 10 yıllık 'nükleer kara kışa' yol açabilir

ABD ve Rusya arasında çıkabilecek nükleer savaşın olası sonuçları ile ilgili araştırma yapan bilim insanları, böylesine kapsamlı bir savaşın yaklaşık 10 yıllık bir kara kışın yaşanmasına neden olacağı sonucuna vardı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre (ABD’nin New Jersey eyaletindeki) Rutgers Üniversitesi, Ulusal Atmosferik Araştırmalar Merkezi (NCAR) ve Colorado Boulder Üniversitesi’nden bilimciler, ABD ve Rusya arasında çıkabilecek nükleer savaşın yaklaşık 10 yıllık karanlık bir kış mevsiminin yaşanmasına neden olacağı sonucuna vardı.

Modelleme için NASA’nın daha önce sunduğu modele göre daha yüksek çözünürlüğü ve uygulama irtifası olan yeni bir şema kullanan uzmanların araştırmasına göre, nükleer silahların kullanılması sonucu meydana gelecek olan yangınlar, atmosfere 147 milyon ton kurumun atılmasına neden olacak. Stratosfer rüzgarlarının etkisiyle bu kurum kitlesi tüm dünya üzerinde yayılarak güneş ışığını engelleyecek.

Uzmanlar, bu is tabakasının hissedilebilir derecede temizlenmeye başlaması için yaklaşık 7 yıl, ışık değerlerinin normale dönmesi içinse daha 3 yıl geçeceğini öngördü.



'KURUM PERDESİ ISININ 8 DERECEDEN FAZLA DÜŞMESİNE YOL AÇACAK'

Diğer yandan kurum perdesinin dünya yüzeyindeki ısının 8 dereceden fazla düşmesine yol açacağını tahmin eden araştırmacılar, bu düzeydeki ısı anomalilerinin 4 yıl kadar süreceğini, ısı değerlerinin eskiye dönmesi içinse yaklaşık 10 yıl geçmesi gerektiğini hesapladı.

Araştırmada ayrıca atmosferik etkilerin muson rüzgarlarının çökmesine ve El Nino (Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı iklim değişiklikleri) döngü değişikliğinde önemli bir artışa yol açacağına dikkat çekildi.

Habere göre bu modellemedeki çözünürlüğün yüksek olması, nükleer saldırıları takip eden birkaç yıl boyunca dünya genelinde, eski modellere göre hem daha keskin ısı düşüşlerinin, hem de daha fazla yağış kaybının meydana geleceğini ortaya koydu.

Çalışmadan elde edilen verilerin, 1980’li yıllardan itibaren bu konuda öngörüler için kullanılan daha basit birçok modelin tahminlerini doğruladığı anlaşıldı.

“Modeller, ABD ile Rusya arasında meydana gelecek kapsamlı bir nükleer savaşın ardından nükleer kışın meydana geleceğini gösteriyor. Kapsamlı nükleer saldırı, böyle bir saldırıda bulunmaya karar veren ülke için intihar olur” değerlendirmesinde bulunan bilim insanları, iki ülke arasındaki nükleer savaşın tüm dünya için felakete eşdeğer sonuçlar doğuracağını vurguladı ve ekledi:

“Sonuç itibarıyla nükleer silahlara sahip olan tüm ülkelerin nükleer cephaneliklerinin azaltılması ve mümkün mertebe silahsızlanması gerekiyor”.